بلينكن يحث السعودية وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما

اكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاثنين أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل يندرج ضمن المصالح الامنية للولايات المتحدة.





وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل في واشنطن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية".