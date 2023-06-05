أربعة قتلى في تحطم طائرة خاصة أثار اعتراضها دوي انفجار صوتي في واشنطن

أعلنت السلطات الأميركية الاثنين مقتل الركاب الأربعة الذين كانوا يستقلون طائرة خاصة أدى عدم استجابتها أثناء تحليقها فوق واشنطن الأحد إلى تدخل مقاتلتَي إف-16، الأمر الذي أحدث دوي انفجار صوتي تردد صداه في العاصمة.





وقالت شرطة هذه الولاية الشرقية لوكالة فرانس برس "لم يعثر رجال الانقاذ على ناجين" عندما وصلوا سيرا الى موقع التحطم في فرجينيا قبيل الساعة 20,00 (00,00 ت غ الاثنين)، معلنة انتهاء عملية البحث.