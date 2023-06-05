الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كييف تؤكد تنفيذ "عمليات هجومية" وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت
أخبار دولية
2023-06-05 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كييف تؤكد تنفيذ "عمليات هجومية" وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت
اكدت أوكرانيا الاثنين تنفيذ "عمليات هجومية" في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة .
وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام أن "العملية الدفاعية لاوكرانيا تشمل عمليات مضادة. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية".
واضافت أن "قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيا ونحرز نجاحات ونحتل المرتفعات. العدو في موقع دفاعي".
أخبار دولية
تنفيذ
"عمليات
هجومية"
وتعلن
تحقيق
باخموت
التالي
روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع في دونباس
اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-13
الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت
أخبار دولية
2023-05-13
الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت
0
آخر الأخبار
2023-05-13
الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت
آخر الأخبار
2023-05-13
الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت
0
صحف اليوم
2023-04-22
التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-04-22
التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو" (الشرق الأوسط)
0
اقتصاد
2023-03-10
التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟
اقتصاد
2023-03-10
التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
0
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
0
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
0
صحف اليوم
2023-06-02
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجمهورية" : المعارضة تدفع الاستحقاق الى الغليان.. ونحن "لا رئيس الّا سليمان"…
صحف اليوم
2023-06-02
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجمهورية" : المعارضة تدفع الاستحقاق الى الغليان.. ونحن "لا رئيس الّا سليمان"…
0
صحف اليوم
01:11
مصادر لـ"الجمهورية": إنعقاد الجلسة في هذه الأجواء الصدامية يجعلها خاضعة لإحتمالات كثيرة
صحف اليوم
01:11
مصادر لـ"الجمهورية": إنعقاد الجلسة في هذه الأجواء الصدامية يجعلها خاضعة لإحتمالات كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-03
أرشيف منير أبو دبس اب المسرح اللبناني في جامعة القديس يوسف
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-03
أرشيف منير أبو دبس اب المسرح اللبناني في جامعة القديس يوسف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
3
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
4
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
5
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
6
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
7
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More