كييف تؤكد تنفيذ "عمليات هجومية" وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت

اكدت أوكرانيا الاثنين تنفيذ "عمليات هجومية" في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة .





وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام أن "العملية الدفاعية لاوكرانيا تشمل عمليات مضادة. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية".





واضافت أن "قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيا ونحرز نجاحات ونحتل المرتفعات. العدو في موقع دفاعي".

