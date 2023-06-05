مايك بنس قدم ترشيحه للرئاسة الأميركية

مايك بنس قدم ترشيحه للرئاسة الأميركية



قدم نائب الرئيس السابق مايك بنس ترشيحه إلى البيت الأبيض الاثنين، وفقًا لوثائق أصدرتها لجنة الانتخابات الفدرالية، ومن ثم سيتعين عليه أن يتحدى شريكه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024.



بنس، المحافظ والمعارض الشرس للإجهاض، سيضفي الطابع الرسمي الأربعاء في يوم عيد ميلاده الرابع والستين، على دخوله المنافسة في لقاء في ولاية أيوا.



