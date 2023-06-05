زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت

زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت



أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بمكاسب ميدانية حقّتها قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وسخر من رد الفعل "الهستيري" لموسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.



وجاء في رسالة وجّهها زيلينسكي بالفيديو "نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر".