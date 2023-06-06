الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تدشّن سفارتها في هندوراس
أخبار دولية
2023-06-06 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصين تدشّن سفارتها في هندوراس
الصين تدشّن سفارتها في هندوراس
دشّنت الصين الإثنين سفارتها في هندوراس بعدما أقام البلدان علاقات دبلوماسية إثر سحب تيغوسيغالبا اعترافها بتايوان، في خطوة تأتي عشية مغادرة رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو بلادها إلى بكين في زيارة رسمية.
وأقيم حفل تدشين السفارة في فندق في تيغوسيغالبا لأنّ بكين لم تقرّر بعد المكان الذي ستقيم فيه بعثتها الدبلوماسية.
بدورها، لم تقرّر هندوراس بعد موقع سفارتها في العاصمة الصينية.
وفي مرحلة أولى سيرأس البعثة الدبلوماسية الصينية في تيغوسيغالبا القائم بالأعمال يو بو.
وقال يو في حفل تدشين السفارة بحضور وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا إنّ "السفارة الصينية في هندوراس ستبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها لتكون النافذة والمنصّة التي تفتح العلاقات بين البلدين".
وعيّنت هندوراس سالفادور مونكادا، أحد أبرز الباحثين في مجال الطبّ في العالم والذي عاش سنوات عدّة في لندن، سفيراً في بكين، وقد وافقت الصين على هذا الاختيار.
من جهته، قال رينا للصحافيين إنّ الرئيسة كاسترو "ستغادر غداً" الثلاثاء إلى بكين في أول زيارة رسمية لها إلى الصين.
وأوضح الوزير أنّ زيارة كاسترو ستستمر من الجمعة وحتى الثلاثاء.
ولفت إلى أنّه خلال هذه الزيارة "سيتمّ توقيع سلسلة من المذكّرات والوثائق والاتفاقيات الإطارية، وبالطبع (سيُعقد) اجتماع على أعلى مستوى بين الرئيسة كاسترو والرئيس شي جينبينغ".
وأقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية في 26 آذار إثر قطع تيغوسيغالبا علاقاتها مع تايوان.وبقطعها علاقاتها مع تايبيه لمصلحة بكين، حذت هندوراس حذو كلّ من كوستاريكا (2007) وبنما (2017) والسلفادور (2018) ونيكاراغوا (2021).
وحالياً، تقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع 13 دولة فقط.
وفي أميركا الوسطى لم يعد لتايوان علاقات دبلوماسية إلا مع بلدين هما غواتيمالا وبيليز.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الصين
تدشين
سفارة
هندوراس
التالي
مصرع 42 شخصاً على الأقلّ في فيضانات في هايتي
زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-01
واشنطن نحو فتح سفارة في فانواتو بظل تصاعد نفوذ الصين بالمحيط الهادئ
أخبار دولية
2023-04-01
واشنطن نحو فتح سفارة في فانواتو بظل تصاعد نفوذ الصين بالمحيط الهادئ
0
أخبار دولية
2023-03-26
الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس
أخبار دولية
2023-03-26
الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس
0
أخبار دولية
2023-03-15
الصين "ترحّب" بقرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية معها
أخبار دولية
2023-03-15
الصين "ترحّب" بقرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية معها
0
أخبار دولية
2023-03-15
هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين
أخبار دولية
2023-03-15
هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
0
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
0
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-06-03
حضروا وصفة "فتة الكفتة" على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-03
حضروا وصفة "فتة الكفتة" على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
فنّ
2023-05-13
ستيفاني صليبا تنفي خبر توقيفها...
فنّ
2023-05-13
ستيفاني صليبا تنفي خبر توقيفها...
0
خبر كاذب
05:02
إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"
خبر كاذب
05:02
إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"
0
أخبار لبنان
2023-05-13
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
2023-05-13
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
3
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
4
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
5
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
6
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
7
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More