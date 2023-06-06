الصين تدشّن سفارتها في هندوراس

دشّنت الصين الإثنين سفارتها في هندوراس بعدما أقام البلدان علاقات دبلوماسية إثر سحب تيغوسيغالبا اعترافها بتايوان، في خطوة تأتي عشية مغادرة رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو بلادها إلى بكين في زيارة رسمية.وأقيم حفل تدشين السفارة في فندق في تيغوسيغالبا لأنّ بكين لم تقرّر بعد المكان الذي ستقيم فيه بعثتها الدبلوماسية.بدورها، لم تقرّر هندوراس بعد موقع سفارتها في العاصمة الصينية.وفي مرحلة أولى سيرأس البعثة الدبلوماسية الصينية في تيغوسيغالبا القائم بالأعمال يو بو.وقال يو في حفل تدشين السفارة بحضور وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا إنّ "السفارة الصينية في هندوراس ستبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها لتكون النافذة والمنصّة التي تفتح العلاقات بين البلدين".وعيّنت هندوراس سالفادور مونكادا، أحد أبرز الباحثين في مجال الطبّ في العالم والذي عاش سنوات عدّة في لندن، سفيراً في بكين، وقد وافقت الصين على هذا الاختيار.من جهته، قال رينا للصحافيين إنّ الرئيسة كاسترو "ستغادر غداً" الثلاثاء إلى بكين في أول زيارة رسمية لها إلى الصين.وأوضح الوزير أنّ زيارة كاسترو ستستمر من الجمعة وحتى الثلاثاء.ولفت إلى أنّه خلال هذه الزيارة "سيتمّ توقيع سلسلة من المذكّرات والوثائق والاتفاقيات الإطارية، وبالطبع (سيُعقد) اجتماع على أعلى مستوى بين الرئيسة كاسترو والرئيس شي جينبينغ".وأقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية في 26 آذار إثر قطع تيغوسيغالبا علاقاتها مع تايوان.وبقطعها علاقاتها مع تايبيه لمصلحة بكين، حذت هندوراس حذو كلّ من كوستاريكا (2007) وبنما (2017) والسلفادور (2018) ونيكاراغوا (2021).وحالياً، تقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع 13 دولة فقط.وفي أميركا الوسطى لم يعد لتايوان علاقات دبلوماسية إلا مع بلدين هما غواتيمالا وبيليز.