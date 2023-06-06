الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جنود إسرائيليون يشاركون للمرة الأولى في مناورات عسكرية بالمغرب
أخبار دولية
2023-06-06 | 00:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جنود إسرائيليون يشاركون للمرة الأولى في مناورات عسكرية بالمغرب
جنود إسرائيليون يشاركون للمرة الأولى في مناورات عسكرية بالمغرب
أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّ عدداً من جنوده سيشاركون "للمرة الأولى" بصورة "فعّالة" في تدريبات عسكرية على الأراضي المغربية هي مناورات "الأسد الأفريقي 2023" التي تنطلق الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان إنّ "وفداً من 12 جندياً وقائداً من كتيبة غولاني الاستطلاعية غادر الأحد (إسرائيل) للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي 2023" في المغرب"، أضخم تدريبات عسكرية في القارة السمراء.
وأضاف البيان "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعّالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي".
ولواء غولاني هو وحدة مشاة من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي تنفّذ باستمرار مهام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
ومناورات الأسد الأفريقي التي ينظّمها سنوياً المغرب والولايات المتّحدة بصورة مشتركة، ستجري بنسختها الـ19 من الثلاثاء وحتى 16 حزيران الحالي وسيشارك فيها ما يقرب من ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة.
وفي بيانه لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّه "في الأسبوعين المقبلين، سيركّز جنودنا على تدريبات في مواقف قتالية مختلفة تجمع بين حرب العصابات في المدن والحرب التحت أرضية، وستختتم بتدريب مشترك لجميع الجيوش المشاركة".
وفي العام الماضي شارك الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الأفريقي"، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط أي من دون أيّ مشاركة لجنوده على الأرض المغربية.
وبحسب هيئة الأركان العامّة للقوات المسلّحة الملكية المغربية فإنّ مناورات الأسد الأفريقي 2023 ستجري في سبع من مناطق المملكة.
وأوضحت هيئة الأركان المغربية أنّ المناورات هذا العام تشمل خصوصاً "تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلاً ونهاراً، وتمريناً مشتركاً للقوات الخاصة، وعمليات محمولة جوّاً، ومستشفى عسكرياً ميدانياً يقدّم خدمات جراحية- طبية لفائدة السكّان، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل".
ويعمل المغرب وإسرائيل على تسريع تعاونهما على الصعد العسكرية والأمنية والتجارية والسياحية منذ تطبيع العلاقات بينهما في كانون الأول 2020 في إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي توسّطت فيها الولايات المتّحدة وأثمرت تطبيعاً للعلاقات بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية.
ومقابل تطبيعه علاقاته من إسرائيل حصل المغرب من الولايات المتّحدة على اعتراف بـ"السيادة المغربية" على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
وبعد الزيارة التي قامت بها إلى المملكة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، يُتوقّع أن يصل إلى الرباط الأربعاء رئيس الكنيست أمير أوحانا في زيارة رسمية "تاريخية".
وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس للبرلمان الإسرائيلي بدعوة من نظيره المغربي.
وأوحانا، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق والقيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يتحدّر من أصول مغربية.
وعلى الرّغم من أنّ التحرّكات الشعبية المؤيّدة للفلسطينيين ضعفت في المغرب، إلا أنّ التعاطف مع القضية الفلسطينية لا يزال واسعاً.
آخر الأخبار
أخبار دولية
جنود إسرائيليون
مناورات عسكرية
المغرب
التالي
الكونغو الديموقراطية تعلن مقتل 10 من رعاياها في قصف بالخرطوم الأحد
مصرع 42 شخصاً على الأقلّ في فيضانات في هايتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-04
في المغرب... مدافعون عن حقوق الحيوان يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة
منوعات
2023-06-04
في المغرب... مدافعون عن حقوق الحيوان يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة
0
أخبار دولية
2023-06-03
جنود إسرائيليون يقتلون "مهاجما" بالقرب من الحدود مع مصر
أخبار دولية
2023-06-03
جنود إسرائيليون يقتلون "مهاجما" بالقرب من الحدود مع مصر
0
منوعات
2023-06-02
المغرب يسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجياً
منوعات
2023-06-02
المغرب يسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجياً
0
فنّ
2023-05-24
جليلة المغربيّة بريئة من طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: "لست خرّابة بيوت"
فنّ
2023-05-24
جليلة المغربيّة بريئة من طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: "لست خرّابة بيوت"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
أخبار دولية
05:43
طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
أخبار دولية
05:02
إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي
0
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
أخبار دولية
04:24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا
0
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
أخبار دولية
04:12
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-06-03
حضروا وصفة "فتة الكفتة" على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-03
حضروا وصفة "فتة الكفتة" على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
فنّ
2023-05-13
ستيفاني صليبا تنفي خبر توقيفها...
فنّ
2023-05-13
ستيفاني صليبا تنفي خبر توقيفها...
0
خبر كاذب
05:02
إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"
خبر كاذب
05:02
إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"
0
أخبار لبنان
2023-05-13
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
2023-05-13
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
3
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
4
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
5
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
6
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
7
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More