إعتقال حوالى ثلاثين شخصًا في محاولة إنقلاب في قرغيزستان

إعتقال حوالى ثلاثين شخصًا في محاولة إنقلاب في قرغيزستان

إعتقل أكثر من ثلاثين شخصًا في قرغيزستان لاتهامهم بمحاولة "تنظيم أعمال شغب وانقلاب"، وفق ما أعلن الثلاثاء جهاز الأمن القومي في هذه الجمهورية من آسيا الوسطى التي تشهد بانتظام إضطرابات سياسية.



وأوضح الجهاز في بيان أن "لجنة الأمن القومي في جمهورية قرغيزستان فككت النشاطات غير المشروعة لمجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بتحضيرات سرية لتنظيم أعمال شغب في البلد من أجل السيطرة على السلطة بالقوة،" مشيرًا إلى أن "أكثر من ثلاثين شخصًا إعتقلوا الإثنين قدموا إعترافات."