انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا

انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا



أعلنت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا أن سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء دمر جزئيا جراء "عدة ضربات" أوكرانية.



وكتب رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف على تلغرام أن "ضربات عدة استهدفت سد كاخوفكا" خلال الليل مؤكدا أنها دمرت صمامات بوابات السد وتسببت في "دفق مياه خارج عن السيطرة".