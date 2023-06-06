أكّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه يجب محاسبة روسيا بعد التفجير الذي أدى إلى التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب".وأعرب شارل ميشال على تويتر عن "صدمته للهجوم غير المسبوق على سد نوفا كاخوفكا" معتبرا أن "تدمير بنية تحتية مدنية يشكّل جريمة حرب وسنحاسب روسيا والمجموعات التابعة لها".