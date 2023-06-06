الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ليس هناك "خطر نووي آني" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد التفجير الذي دمر قسما من سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب) المحتلة جزئيا من روسيا.وأوضحت المنظمة على تويتر أن "خبراء الوكالة" الموجودين في الموقع "يراقبون الوضع من كثب".وتستخدم محطة زابوريجيا مياه النهر الواقع على مسافة 150 كيلومترا منها، لتبريد وقود قلب المفاعل.كذلك أكّدت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا أن التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لا يمثل تهديدا لها.وكتب مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك على تلغرام "في الوقت الحالي، ليس هناك أي تهديد لسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية. منسوب المياه في حوض التبريد لم يتغير"، مضيفا "الوضع تحت سيطرة طواقم العمل".