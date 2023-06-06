إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي

إيران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتي

كشف الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء عن صاروخ بالستي فرط صوتي هو الأول الذي يتم إنتاجه محليًا، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب التلفزيون الرسمي.



وذكر التلفزيون أنه "تم الكشف عن صاروخ الفتاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أحدث إنجاز للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، بحضور رئيس الجمهورية".



ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) صورًا للمراسم التي جرت في مكان مغلق لم يتم تحديده وحضرها عدد من المسؤولين العسكريين من ضمنهم رئيس الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.



وأوضحت الوكالة أن "الصاروخ يبلغ مداه 1400 كلم ما تبلغ سرعته قبل إصابة الهدف 13-15 ماخ".