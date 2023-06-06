طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

طائرات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلن جيش سيول أن عدة طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية الثلاثاء، مما دفعه إلى إرسال طائرات مقاتلة تحسبًا.



ودخلت أربع طائرات عسكرية روسية وأربع طائرات عسكرية صينية المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية قرابة ظهر الثلاثاء، وفق هيئة الأركان المشتركة في سيول.



ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "الجيش الكوري الجنوبي تعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية... نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية إستعدادًا لأي حالة طارئة".



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات الأجنبية الثماني لم تنتهك مجال كوريا الجنوبية الجوي.