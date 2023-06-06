ستولتنبرغ: روسيا ليس لديها حق الاعتراض على انضمام اوكرانيا للناتو

ستولتنبرغ: روسيا ليس لديها حق الاعتراض على انضمام اوكرانيا للناتو



رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن روسيا ليس لديها الحق في الاعتراض على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الدفاعي الغربي.



وقال ستولتنبرغ في براتيسلافا خلال اجتماع مع قادة الجناح الشرقي للناتو "يتفق جميع الحلفاء على أن باب الناتو ما زال مفتوحًا، وأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف، وأن روسيا ليس لديها حق النقض".

