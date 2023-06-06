الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السيسي يبحث مع نتانياهو "التنسيق" بعد حادث إطلاق النار الحدودي
أخبار دولية
2023-06-06 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
السيسي يبحث مع نتانياهو "التنسيق" بعد حادث إطلاق النار الحدودي
السيسي يبحث مع نتانياهو "التنسيق" بعد حادث إطلاق النار الحدودي
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "التنسيق" بشأن حادث إطلاق عنصر أمن مصري النار على الحدود بين البلدين ما أدى لمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قبل أن يُقتل، بحسب مصادر رسمية الثلاثاء.
وتلقى السيسي اتصالا من نتانياهو بشأن "حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية السبت"، واتفق الجانبان على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واستمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وأكد مكتب نتانياهو الاتصال، مشيرا في بيان الى أن السيسي "أعرب عن تعازيه الحارة". وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل شكر للرئيس المصري "التزامه إجراء تحقيق معمّق ومشترك بشأن هذا الحادث"، وأن المسؤولَين شددا على "التزامهما تعزيز السلام والتعاون الأمني".
السبت، أردى عنصر أمن مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُقتل في منطقة حدودية بين البلدين، في حادثة نادرة وصفها نتانياهو في حينه بأنها "خطيرة وغير عادية".
وأكد الجانبان تعاونهما في التحقيق.
وتفاوتت رواية الجانبين بشأن ما جرى. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مهاجما" أردى اثنين من عناصره عند الحدود، قبل أن يقتل ثالثا ويصيب آخر في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردة أدت الى مقتله أيضا. وقالت السلطات إن المهاجم كان "شرطيا مصريا".
من جهتها، قالت القوات المسلحة المصرية إن "عنصر أمن" كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود ما تسبب في "تبادل لإطلاق النار" قُتل على إثره.
ولم يلق الحادث تغطية واسعة في وسائل الإعلام المصرية التي اكتفى معظمها بالبيان العسكري. وفي حين لم تعلن السلطات رسميا اسم عنصر الأمن، أشارت وسائل إعلام محلية الى أنه مجند اسمه محمد صلاح، يبلغ 22 عاما، ويتحدّر من إحدى محافظات شمال القاهرة.
وحضر آلاف الأشخاص جنازات الجنود الثلاثة التي أقيمت الأحد في اسرائيل.
من جهتها، لم تعلن القاهرة رسميا ما اذا كانت قد تسلّمت جثمان عنصر الأمن.
ووصل وفد مصري مؤلف من مسؤولين عسكريين وممثلين لوزارة الدفاع إلى إسرائيل الأحد في إطار التحقيق المشترك، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
وأكّد المصدر أن المهاجم لم يكن على صلة بمنظمات إسلامية لكن يبدو أنه أصبح متطرفا، خصوصا في علاقته بالدين.
ويحاول الجيش الإسرائيلي التحقق من كيفية تمكن عنصر الأمن المصري من اختراق الحدود في ظل وجود حاجز يمتد على طول الحدود بارتفاع أمتار.
وقعت مصر وإسرائيل في العام 1979 معاهدة سلام في خطوة كانت هي الأولى عربيا بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد.
وعادة ما تكون الحدود بين البلدين هادئة. لكنّها شهدت محاولات متكرّرة لتهريب المخدّرات، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات بالذخيرة الحيّة في السنوات الأخيرة بين المهرّبين والجنود الإسرائيليّين المتمركزين على طول الحدود.
آخر الأخبار
أخبار دولية
السيسي
نتانياهو
التالي
كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا
ستولتنبرغ: روسيا ليس لديها حق الاعتراض على انضمام اوكرانيا للناتو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-29
السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية..وترفيع للعلاقات بين القاهرة وأنقرة
أخبار دولية
2023-05-29
السيسي يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية..وترفيع للعلاقات بين القاهرة وأنقرة
0
أخبار لبنان
2023-05-19
ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان
أخبار لبنان
2023-05-19
ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان
0
آخر الأخبار
2023-05-19
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
آخر الأخبار
2023-05-19
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
0
أخبار دولية
2023-04-16
نتانياهو: واشنطن تبقى "افضل حليف" لاسرائيل رغم تسريب وثائق سرية
أخبار دولية
2023-04-16
نتانياهو: واشنطن تبقى "افضل حليف" لاسرائيل رغم تسريب وثائق سرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
13:11
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
فيروس كورونا
13:11
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
0
أخبار دولية
13:09
موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا
أخبار دولية
13:09
موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا
0
أخبار دولية
13:06
صندوق النقد: الهجرة قد تساهم بخفض التضخم في بريطانيا
أخبار دولية
13:06
صندوق النقد: الهجرة قد تساهم بخفض التضخم في بريطانيا
0
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
أخبار دولية
13:04
إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:42
مصري تنبأ بوفاته في رسالة صادمة: "خايف دوري أو دور حد قريب مني يبقى اللي جاي"!
منوعات
10:42
مصري تنبأ بوفاته في رسالة صادمة: "خايف دوري أو دور حد قريب مني يبقى اللي جاي"!
0
فيروس كورونا
2023-04-28
56 إصابة جديدة بكورونا
فيروس كورونا
2023-04-28
56 إصابة جديدة بكورونا
0
أمن وقضاء
09:41
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في طريق الجديدة ولم تعد
أمن وقضاء
09:41
تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في طريق الجديدة ولم تعد
0
أخبار دولية
2023-01-13
احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في البيرو
أخبار دولية
2023-01-13
احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في البيرو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
تقارير نشرة الاخبار
08:11
تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف
0
أخبار لبنان
08:03
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
أخبار لبنان
08:03
قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا
0
أخبار لبنان
07:38
كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟
أخبار لبنان
07:38
كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟
0
أخبار لبنان
06:33
مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء
أخبار لبنان
06:33
مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
06:07
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
أخبار لبنان
06:07
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
0
أمن وقضاء
04:48
توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات
أمن وقضاء
04:48
توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
3
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
4
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
5
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
6
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
8
فنّ
08:17
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
فنّ
08:17
ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More