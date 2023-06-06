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كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا

أخبار دولية
2023-06-06 | 06:24
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كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا
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كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا

كييف: 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد كاخوفكا

تسرّب "150 طنا من زيت المحركات" إلى نهر دنيبرو الثلاثاء بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون محذّرين من أخطار بيئية.
      
وكتبت داريا زاريفنا المستشارة الصحافية لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام "هناك أيضا خطر حدوث تسربات زيت جديدة، ما يؤثر سلبا على البيئة".
 

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