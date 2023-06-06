الكرملين: الهجوم على سد كاخوفكا "تخريب متعمد" من جانب كييف

رأى الكرملين أن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تحتل روسيا جزءا منها في جنوب أوكرانيا هو "تخريب متعمد".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف"، مضيفا أنه يرفض "بشدة" اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو.