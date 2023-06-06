زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بالرد على هجوم سد كاخوفكا، محمّلا روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.



وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا نفّذت "تفجيرا داخليا لهياكل" الموقع الساعة 02,50 بالتوقيت المحلي (23,50 ت غ).