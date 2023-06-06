لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

أمرت الحكومة البريطانية الصين بإغلاق "مراكز الشرطة" السرية العاملة في المملكة المتحدة ويُفترض أن تقدم خدمات إدارية ولكنها متهمة أيضًا باستخدامها لملاحقة المعارضين.



وكتب وزير الأمن توم توغنهات في بيان موجه إلى البرلمان الثلاثاء أن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه في المملكة المتحدة غير مقبولة ولا ينبغي أن تعمل تحت أي ظرف من الظروف".



وأعلن أن السلطات الصينية وعدت بإغلاقها.