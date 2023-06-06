زيلينسكي لمبعوث الفاتيكان: وقف إطلاق النار "لن يفضي إلى السلام"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمبعوث الفاتيكان من أجل السلام أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلى السلام وأن أي اتفاق يجب أن يتم بناء على شروط كييف.



وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان: "شدد رئيس الدولة على أن وقف إطلاق النار وتجميد النزاع لن يفضي إلى السلام".