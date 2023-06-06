موسكو تقر بمقتل 71 من جنودها في التصدي لهجمات أوكرانية

إقرار روسي بمقتل 71 من جنودهم في التصدي لهجمات أوكرانية



أعلنت روسيا الثلاثاء مقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني، وذلك في أول إقرار من نوعه بتسجيل خسائر في صفوف قوات موسكو.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "على مدى ثلاثة أيام شن النظام الأوكراني هجوما توعد به منذ فترة طويلة في مختلف قطاعات الجبهة" مضيفا "في المجموع، قتل 71 من رجالنا وأصيب 210 بجروح".