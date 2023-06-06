ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى في زلزال غرب هايتي

ضرب زلزال أجزاء من غرب هايتي الثلاثاء ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 بجروح، وفق ما أعلنت سلطات الحماية المدنية.



ووقع الزلزال البالغة شدته 4,9 درجات في منطقة غراندانس المعزولة على بعد نحو 300 كلم غرب بور أو برنس وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.



وقالت رئيسة هيئة الحماية المدنية في غراندانس كريستين مونكيل لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "سجلنا حصيلة جزئية من ثلاثة قتلى هم أفراد من نفس العائلة قضوا في انهيار منزلهم".



وأحصى مكتب مونكيل 28 جريحا، كما قالت، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن "مصابين آخرين محتملين".



ويأتي الزلزال بعد أيام على عواصف عنيفة ضربت هايتي أفقر دول النصف الغربي للكرة الأرضية، وأسفرت عن 42 قتيلا و11 مفقودا بحسب أجهزة الحماية المدنية.



وضربت العواصف بعيد الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ) قبالة السواحل الجنوبية الغربي للدولة الكاريبية التي كثيرا ما تتعرض لزلازل مدمرة.



وفي 2010 أودى زلزال عنيف بقوة 7,0 درجات بأكثر من 200 ألف شخص في هايتي وعاث الخراب في بور او برنس وشرد مليون ونصف مليون شخص.



وفي آب 2021، ضرب شبه الجزيرة زلزال أعنف بلغت قوته 7,2 درجات ما أدى إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وتدمير 130 ألف منزل.