الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى في زلزال غرب هايتي

أخبار دولية
2023-06-06 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى في زلزال غرب هايتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى في زلزال غرب هايتي

ضرب زلزال أجزاء من غرب هايتي الثلاثاء ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 بجروح، وفق ما أعلنت سلطات الحماية المدنية.
      
ووقع الزلزال البالغة شدته 4,9 درجات في منطقة غراندانس المعزولة على بعد نحو 300 كلم غرب بور أو برنس وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.
      
وقالت رئيسة هيئة الحماية المدنية في غراندانس كريستين مونكيل لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "سجلنا حصيلة جزئية من ثلاثة قتلى هم أفراد من نفس العائلة قضوا في انهيار منزلهم".
     
وأحصى مكتب مونكيل 28 جريحا، كما قالت، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن "مصابين آخرين محتملين".
     
ويأتي الزلزال بعد أيام على عواصف عنيفة ضربت هايتي أفقر دول النصف الغربي للكرة الأرضية، وأسفرت عن 42 قتيلا و11 مفقودا بحسب أجهزة الحماية المدنية.
      
وضربت العواصف بعيد الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ) قبالة السواحل الجنوبية الغربي للدولة الكاريبية التي كثيرا ما تتعرض لزلازل مدمرة. 
     
وفي 2010 أودى زلزال عنيف بقوة 7,0 درجات بأكثر من 200 ألف شخص في هايتي وعاث الخراب في بور او برنس وشرد مليون ونصف مليون شخص.
      
وفي آب 2021، ضرب شبه الجزيرة زلزال أعنف بلغت قوته 7,2 درجات ما أدى إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وتدمير 130 ألف منزل.

أخبار دولية

زلزال

هايتي

LBCI التالي
الصين تدشّن سفارتها في هندوراس
زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:30

مصرع 42 شخصاً على الأقلّ في فيضانات في هايتي

LBCI
أخبار دولية
2023-05-31

زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

LBCI
أخبار دولية
2023-05-26

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

زلزال قوته 6,6 درجات على الحدود بين كولومبيا وبنما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فيروس كورونا
13:11

وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً

LBCI
أخبار دولية
13:09

موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا

LBCI
أخبار دولية
13:06

صندوق النقد: الهجرة قد تساهم بخفض التضخم في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
13:04

إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:17

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-04

اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي

LBCI
أخبار لبنان
06:33

مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-18

أزمة البصل في لبنان إلى الحل...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

تفجير السد في اوكرانيا يفجر ازمة بين موسكو وكييف

LBCI
أخبار لبنان
08:03

قضية انفجار المرفأ حضرت في لقاء المطران عودة بأهالي الضحايا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

كيف تبدو صورة الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

مخزومي بعد لقائه دريان: أدعو النواب المترديين الى عدم التصويت بورقة بيضاء

LBCI
أخبار لبنان
06:07

فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية

LBCI
أمن وقضاء
04:48

توقيف عصابة أنفاق وسط العاصمة بيروت... وضبط كميّات هائلة من النّحاس والمسروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟

LBCI
أخبار لبنان
14:05

احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
10:00

بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد

LBCI
خبر عاجل
02:08

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
04:18

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

LBCI
خبر عاجل
04:55

وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية

LBCI
أخبار لبنان
11:11

المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض

LBCI
فنّ
07:37

الموت يُفجع الممثلة السورية نادين خوري بأعزّ الناس: "لن أتواجد في وداعك"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟

LBCI
فنّ
08:17

ماغي بو غصن بغضبٍ كبير: "انت ميّت ومأجّل دفنك"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More