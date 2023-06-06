البابا فرنسيس أجرى فحوص في مستشفى في روما

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاما أجرى فحوص صباح اليوم في مستشفى جيميلي في روما بعد شهرين من دخوله المستشفى بسبب التهاب رئوي.



وقال ماتيو بروني مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في بيان أرسل قبيل الساعة 14,30: "هذا الصباح توجه البابا فرنسيس إلى مستشفى جيميلي للخضوع لفحوص طبية وعاد إلى الفاتيكان قبل الظهر".



وصباحا، ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة أن البابا بقي لمدة أربعين دقيقة في مستشفى جيميلي قبل العودة إلى مقر إقامته في سانتا مارتا بالفاتيكان.



وفي نهاية آذار، تلقى الحبر الاعظم العلاج لثلاثة أيام في هذا المستشفى من التهاب في الجهاز التنفسي.



وكان الفاتيكان أعلن أن البابا يتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص مقررة من قبل، قبل أن يقول انه يواجه صعوبة في التنفس ومن التهاب يستلزم علاجا بالمضادات الحيوية.



وقال البابا فرنسيس قبل أسبوعين في مقابلة مع تلفزيون تيلموندو الناطق بالإسبانية إن "الالتهاب الرئوي" عولج "في الوقت المناسب". وأضاف: "لو انتظرنا بضع ساعات لكان الأمر أكثر خطورة".