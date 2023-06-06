غوتيريش: انفجار السد في أوكرانيا من "تداعيات" الغزو الروسي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أن التدمير الجزئي لسد كاخوفكا في أوكرانيا "أحد التداعيات الأخرى المدمرة" لغزو روسيا لجارتها.



وقال للصحافيين في نيويورك: "مأساة اليوم مثال آخر على التكلفة المخيفة للحرب على الناس"، مشيرا الى أن الأمم المتحدة "لا يمكنها الوصول إلى معلومات مستقلة بشأن الظروف التي أدت إلى ذلك الدمار".