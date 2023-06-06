فنلندا تقرر طرد 9 موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة "استخباراتية"

أعلنت فنلندا أنها ستطرد تسعة دبلوماسيين يعملون في السفارة الروسية في هلسنكي لتصرفهم "بصفة استخباراتية".



وقالت الحكومة في بيان: "ستطرد فنلندا تسعة أشخاص يعملون في السفارة الروسية تصرفوا بصفة استخباراتية".