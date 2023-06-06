إعلان طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة

قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدة إيران المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة

أعلنت طهران عن قرب الإفراج عن 24 ملیار دولار من أرصدتها المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة.



ووفق وكالة إسنا الإيرانية، فإن من ضمن هذا المبلغ، 7 ملیارات دولار من المستحقات المالیة الإيرانية المجمدة في کوریا الجنوبیة، وأکثر من 10 ملیار دولار من الموارد الإيرانية المجمدة في العراق، ویعود معظمها إلی تصدیر الطاقة.



وقالت الوكالة إن الإفراج عن الودائع جاء نتيجة إتفاق بين طهران وواشنطن توسطت فيه عُمان التي زار سلطانُها طهران قبل أيام، والتي زارها قبل ذلك موفد للرئيس الأميركي.