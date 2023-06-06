موسكو تحض العالم على "إدانة الأعمال الإجرامية" الأوكرانية بعد تضرر سد كاخوفكا

دعت روسيا الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى "إدانة" كييف، بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا، في حدثٍ يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنه.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية، التي تعتبر غير إنسانية بشكل متزايد وتشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي".