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زيلينسكي يؤكد أن انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
أخبار دولية
2023-06-06 | 14:25
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زيلينسكي يؤكد أن انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن الهجوم على سد رئيسي في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على خطط كييف المضي قدما بهجومها المضاد الرامي لاستعادة أراضيها من القوات الروسية.
وقال على تلغرام: "لم يؤثر انفجار السد على قدرة أوكرانيا على طرد الاحتلال من أراضيها"، مشيرا إلى أنه تواصل مع كبار قادة بلاده العسكريين وأن الجيش في أعلى مستويات الجهوزية.
أخبار دولية
زيلينسكي
انفجار
سد كاخوفكا
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