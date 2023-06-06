الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم
أخبار دولية
2023-06-06 | 14:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم
تقرير : 675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم
أفاد تقرير نشرته عدة منظمات الثلاثاء بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن 675 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في افريقيا جنوب الصحراء.
وفقا لهذا التقرير فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.
قال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه "تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء".
وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لا يزالون بدون كهرباء في عام 2021.
يعيش نحو 80% منهم في افريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في عام 2010.
أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مشترك "بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها".
تم إحراز تقدم حول بعض النقاط مثل زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء، لكن ذلك غير كاف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
واستنادا الى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) يظهر التقرير أن التدفقات المالية العامة الدولية للطاقة النظيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تراجعت منذ الفترة التي سبقت تفشي جائحة كوفيد.
وبحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة كما ارتفاع أسعار الطاقة هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع.
وفق التوقعات الحالية سيكون 1,9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة و660 مليونا من الكهرباء في عام 2030 بدون تدابير جديدة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفى 3,2 مليون شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام الوقود والتقنيات الملوثة.
أخبار دولية
كهرباء
منظمة الصحة العالمية
البنك الدولي
التالي
أوكرانيا تحذر بأن خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا "يزايد بسرعة" بعد انفجار سد كاخوفكا
انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-03-24
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
صحف اليوم
2023-03-24
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
0
أخبار دولية
2023-06-06
انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-06-06
انفجار دمّر جزئيا سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في جنوب أوكرانيا
0
أخبار لبنان
2023-05-31
الإتحاد العمالي العام: لإعادة درس فاتورة الكهرباء
أخبار لبنان
2023-05-31
الإتحاد العمالي العام: لإعادة درس فاتورة الكهرباء
0
اقتصاد
2023-05-30
الهيئات الإقتصادية تناقش مع وفد من البنك الدولي خارطة الطريق لتطوير الموانئ اللبنانية
اقتصاد
2023-05-30
الهيئات الإقتصادية تناقش مع وفد من البنك الدولي خارطة الطريق لتطوير الموانئ اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:35
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا
أخبار دولية
07:35
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا
0
أخبار دولية
07:29
قتلى في هجومين نفذهما جهاديون على الأرجح في بوركينا فاسو
أخبار دولية
07:29
قتلى في هجومين نفذهما جهاديون على الأرجح في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
05:25
رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تسببت "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة"
أخبار دولية
05:25
رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تسببت "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة"
0
أخبار دولية
05:13
إجلاء 2700 شخص من مناطق غمرتها المياه بعد تدمير سد كاخوفكا
أخبار دولية
05:13
إجلاء 2700 شخص من مناطق غمرتها المياه بعد تدمير سد كاخوفكا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
0
صحف اليوم
2023-03-18
عراق 2050 ازدهار واستقرار وعودة لبغداد الحضارة والريادة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-03-18
عراق 2050 ازدهار واستقرار وعودة لبغداد الحضارة والريادة (الشرق الأوسط)
0
حال الطقس
2022-12-27
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2022-12-27
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة..
0
أخبار لبنان
2023-05-09
بخاري يستقبل شمعون
أخبار لبنان
2023-05-09
بخاري يستقبل شمعون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
0
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
0
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
0
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
0
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
3
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
4
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
5
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
7
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More