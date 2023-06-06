دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال

أعلنت الحكومة السنغالية إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج موقتا بعد تعرض عدد منها لهجمات، وسط تصاعد التوتر على الأراضي الوطنية.



وأوضحت وزارة الخارجية السنغالية في بيان أن هذا التدبير الاحترازي يأتي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج ولا سيما في باريس وبوردو (فرنسا) وميلانو (إيطاليا) ونيويورك.



وأشارت إلى "أضرار جسيمة" خصوصا في ميلانو حيث دمرت آلات اصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية، بحسب قوله.



واوضحت أن القنصليات ستعيد فتح أبوابها "عندما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك".



ويَحرم هذا الإغلاق مئات آلاف السنغاليين في الخارج من الخدمات القنصلية، مثل المساعدة أو إصدار جوازات السفر.



وشهدت السنغال بين الأول والثالث من حزيران، أسوأ اضطرابات منذ سنوات بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين في فضيحة جنسية.