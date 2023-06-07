حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي يترشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي الجمهوري كريس كريستي مساء الثلاثاء دخوله السباق إلى البيت الأبيض، مقدّماً نفسه على أنّه المرشّح الوحيد القادر على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، حليفه السابق الذي أصبح من أشدّ خصومه.





وكريستي، المعروف بأسلوبه القتالي، سجّل ترشيحه لدى لجنة الانتخابات الفدرالية، لينضمّ بذلك إلى ساحة مزدحمة بالمتنافسين اليمينيين الذين يتطلّعون للوصول إلى البيت الأبيض، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يفترض أن يقدّم ترشيحه رسمياً الأربعاء.





وما هي إلا ساعات على إيداعه أوراق ترشّحه، حتّى أعلن كريستي رسمياً، خلال تجمّع في ولاية نيوهامبشير، خوضه السباق الرئاسي.