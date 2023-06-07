بلينكن بحث مع ولي العهد السعودي في جدّة ملف حقوق الإنسان

أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن بحث مع وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان خلال اجتماع في جدّة ليل الثلاثاء-الأربعاء ملفّات عدّة من بينها خصوصاً حقوق الإنسان.





وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّ وزير الخارجية الأميركي ووليّ العهد السعودي أجريا "محادثات مفتوحة وصريحة شملت مختلف القضايا الإقليمية والثنائية".





وأضاف أنّ بلينكن أثار خلال الاجتماع ملفّ "حقوق الإنسان بشقّيه: الشقّ العام وذاك المتعلّق بقضايا محدّدة".





وأوضح أنّ الاجتماع الذي عُقد في القصر الملكي في جدّة بدأ قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلّي واستمرّ قرابة ساعة و40 دقيقة.