روسيا تحتجّ رسمياً على استخدام أسلحة بلجيكية في هجمات استهدفت أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّها استدعت الثلاثاء سفير بلجيكا في موسكو للاحتجاج على استخدام أسلحة بلجيكية في هجمات شنّها على الأراضي الروسية في الآونة الأخيرة مقاتلون روس موالون للقوات الأوكرانية.





وقالت الوزارة في بيان إنّ السفير البلجيكي تلقّى "احتجاجاً شديداً بعد ما تمّ الكشف عنه بشأن استخدام أسلحة مصنّعة في بلجيكا من قبل مجموعات تخريبية نفّذت هجمات إرهابية في منطقة بيلغورود".





وأضافت أنّ "روسيا حذّرت مراراً من مخاطر إمداد القوات المسلّحة الأوكرانية بأسلحة ومعدّات غربية ومن مخاطر أن تصبح هذه الأسلحة خارج نطاق السيطرة".





وأوضح البيان أنّ روسيا طالبت بلجيكا بـ"عدم غضّ الطرف عن الأدلّة المتزايدة على الدعم الذي تقدّمه" كييف لهذه الجماعات المسلّحة التي "تهاجم المدنيين والبنى التحتية المدنية في روسيا"