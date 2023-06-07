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جهاديون يخطفون 30 راعياً في شمال شرق نيجيريا ويطلبون فدية مالية لإطلاقهم

أخبار دولية
2023-06-07 | 01:10
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جهاديون يخطفون 30 راعياً في شمال شرق نيجيريا ويطلبون فدية مالية لإطلاقهم
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جهاديون يخطفون 30 راعياً في شمال شرق نيجيريا ويطلبون فدية مالية لإطلاقهم

خطف مسلّحون من جماعة بوكو حرام الجهادية الجمعة 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي وشهود عيان الثلاثاء.
 
     
وقال لوكالة فرانس برس لابو ساني وهو صياد يقيم قرب القرى الثلاث الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد إنّ "متمرّدي بوكو حرام اختاروا رعاة من القرى واختطفوا 30 رجلاً وامرأة".
 
     
وأضاف "لقد تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (حوالي 40 ألف يورو)".

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