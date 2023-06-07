خمسة قتلى برصاص الشرطة في أنغولا خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الشرطة الأنغولية الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص بعد أن أطلق عناصرها النار لتفريق متظاهرين كانوا يحتجّون بعنف على ارتفاع أسعار الوقود إثر خفض الدعم الحكومي عن هذه السلعة الحيوية.





وقال المتحدّث باسم الشرطة مارتينو كافيتو لوكالة فرانس برس غداة أعمال العنف إنّ "مدينة هوامبو (وسط) هادئة الآن والوضع في ما خصّ النظام العام مستقرّ".





وكانت الشرطة قالت في بيان الإثنين إنّه "للأسف لم يكن بالإمكان تفادي مقتل خمسة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين" بعد "أعمال العنف والمواجهات مع قوات الشرطة".