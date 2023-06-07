باريس تريد أن تبقى "شريكاً مهماً" في إفريقيا رغم "الخطابات المعادية" لها

أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنّ باريس تريد أن تبقى "شريكاً مهمّاً" في إفريقيا رغم "الخطابات المعادية لفرنسا"، وذلك خلال عرضها السياسة الخارجية للبلاد في إفريقيا أمام مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء.





وفي حين من المقرّر أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا، الذين يبلغ عددهم 1,1 مليار نسمة، بحلول العام 2050، وفقاً للأمم المتحدة، فقد شكّل الشباب الإفريقي تحدّياً بالنسبة لفرنسا.





وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إنّ هذا التحدّي يتمثّل في أن "نجدّد أنفسنا، وأن نغيّر طريقتنا في القيام بالأشياء"، مشيرة إلى أنّ باريس استمعت إلى رسالة الشباب.





وذكّرت الوزيرة برغبة فرنسا في "بناء علاقة جديدة ومتوازنة ومتبادلة" مع الدول الإفريقية.

