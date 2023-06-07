بلينكن قد يزور الصين قريباً بعد تراجع حدّة التوترات بين البلدين

كامالا هاريس تدعو اسرائيل مجددا إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

كامالا هاريس تدعو اسرائيل مجددا إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

باريس تريد أن تبقى "شريكاً مهماً" في إفريقيا رغم "الخطابات المعادية" لها