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حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في أيار، أعلى مستوى له منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء.



وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20,5 مليار دولار (19,5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11,3 مليار دولار بحسب المصدر نفسه.