انخفاض قياسي جديد لسعر صرف الليرة التركية

تراجع سعر صرف الليرة التركية أكثر من 5 بالمئة اليوم، لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، بعد عشرة أيام على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان.



وبعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة التركية التي دعمها البنك المركزي بكثافة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حوالى 22,80 للدولار الواحد أي بتراجع نسبته 5,5 بالمئة.



وسجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام اليورو (5,35 بالمئة) أيضا. وقد بلغ سعرها حوالى 24,38 لليورو الواحد، مقابل أقل من 21,5 لليورو قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 أيار.



وكان المصرف المركزي التركي أنفق حوالى 30 مليار دولار لدعم الليرة بين الأول من كانون الثاني والانتخابات الرئاسية مما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيه من النقد الأجنبي.



وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع سياسة نقدية غير تقليدية، محمد شيمتشيك وزيرًا جديدًا للاقتصاد السبت وستكون مهمته وقف التضخم (39,6 بالمئة على أساس سنوي في أيار)، وإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.