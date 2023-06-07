الصين تعبر عن "قلقها الشديد" من تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا

أعربت الصين عن "قلقها الشديد" بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا في أوكرانيا الذي تسبب في فيضانات على طول نهر دنيبر مما يثير مخاوف من كارثة إنسانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "نشعر بقلق شديد من الآثار البشرية والاقتصادية والبيئية المترتبة على ذلك وندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وبذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين والمنشآت المدنية".