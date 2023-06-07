البابا فرنسيس سيخضع لعملية جراحية

أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس (86 عامًا) سيخضع لعملية جراحية طارئة تحت التخدير العام بعد ظهر الأربعاء في روما لتجنب إصابته بانسداد معوي.



وقال مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن هذا التدخل الجراحي الذي أصبح "ضروريًا" بسبب تفاقم الأعراض التي يعاني منها البابا بحسب فريقه الطبي، سيؤدي إلى بقائه في المستشفى "عدة أيام".