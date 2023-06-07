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إجلاء 2700 شخص من مناطق غمرتها المياه بعد تدمير سد كاخوفكا
أخبار دولية
2023-06-07 | 05:13
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إجلاء 2700 شخص من مناطق غمرتها المياه بعد تدمير سد كاخوفكا
تم إجلاء 2700 شخص من المناطق التي غمرتها المياه عقب تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، على ما أكدت الأربعاء السلطات الأوكرانية وسلطات الاحتلال الروسية، التي تسيطر كل منها على ضفة من نهر دنيبر في هذه المنطقة.
وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ أولكسندر خورونجي للتلفزيون الأوكراني: "تم إجلاء أكثر من 1450 شخصا". ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات التي عينتها موسكو قولها إنها أجلت "1274 شخصا" حتى الآن.
أخبار دولية
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