رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تسببت "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة"

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الأربعاء غداة تدمير سد كاخوفكا في جنوب بلده أن روسيا تسببت "بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة".



وقال المسؤول الأوكراني في خطاب ألقاه عن بعد أثناء فعالية نظمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: "ستجد العشرات من البلدات والقرى نفسها تواجه مشاكل في مياه الشرب والوصول إلى إمدادات مياه الري"، واصفا الفعل الذي تنسب كييف مسؤوليته إلى روسيا بأنه "جريمة ضد الإنسانية" و"إبادة بيئية".