قتلى في هجومين نفذهما جهاديون على الأرجح في بوركينا فاسو

قُتل 21 شخصا معظمهم من العسكريين والمسلحين المدنيين في القوات الرديفة في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهما الإثنين مسلحون يعتقد أنهم جهاديون، كما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء لوكالة فرانس برس.



ولف مصدر أمني إلى أن "اشتباكات عنيفة وقعت الاثنين في ساوينغا" في اقليم بولغو في وسط شرق البلاد.



وذكر مصدر في الشرطة أن 14 "مدنيا من القوات الرديفة للجيش وأربعة جنود" قتلوا في هذا الهجوم.



وأوضح أن "ليل الاثنين الثلاثاء" أسفر هجوم آخر عن مقتل "شرطي ومدنيَين" في ينديري (جنوب غرب) بالقرب من ساحل العاج.