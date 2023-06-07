روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا

إتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا بتفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، مستنكرة "العمل الإرهابي" الذي أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا الذي يبلغ طوله حوالي 2400 كيلومتر ويربط مدينة روسية على ضفاف نهر الفولغا بالميناء الأوكراني على البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذا "العمل الارهابي" وقع مساء الإثنين.