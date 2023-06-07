الرئيس التركي يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

الرئيس التركي يقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

إقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.



وأوردت الرئاسة التركية في بيان أن خلال إتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس إردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا.

