تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى ألمانيا ورومانيا

تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين إلى ألمانيا ورومانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين يشتبه في أنها نقلتهم إلى ألمانيا ورومانيا "في ظروف غير إنسانية".



وقالت الشرطة الفدرالية في بيان إن ستة أعضاء محتملين في هذه الشبكة أوقفوا الأربعاء في ألمانيا ورومانيا وبلغاريا خلال هذه العملية.



ويشتبه في أن هذه الشبكة نقلت أكثر من 560 مهاجرًا إلى ألمانيا وأكثر من 300 إلى رومانيا، بحسب الشرطة.



وأوضحت الشرطة أن هذه العمليات مكنت من تفكيك شبكة دولية للمهربين، مسؤولة من بين أمور أخرى عن عبور غير قانوني في ظروف غير إنسانية.



وبدأت التحقيقات في نشاط الشبكة بعد جمع شهادات مختلفة من مواطنين أتراك وسوريين على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك وبولندا. ويبدو أن المهاجرين نقلوا إلى ألمانيا عبر "طريق البلقان".

