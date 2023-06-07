بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويصفه بـ "عمل همجي" أوكراني

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، ووصفه بأنه "عمل همجي" ارتكبته كييف.



وأشار بوتين إلى أن العمل الهمجي الذي استهدف تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق، وفق ما جاء في بيان للكرملين.