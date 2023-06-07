بعد تدمير سد جنوبي أوكرانيا... إجلاء أكثر من ألفين وسبعمئة شخص

بعد تدمير سد جنوبي أوكرانيا... إجلاء أكثر من ألفين وسبعمئة شخص

أجلت السلطات الأوكرانية وسلطات أخرى موالية لموسكو أكثر من ألفين وسبعمئة شخص من المناطق التي غمرتها المياه عقب تدمير سد جنوبي أوكرانيا.



وتمت عمليات الإجلاء من المناطق على ضفتي نهر دنيبر حيث تسيطر السلطات الأوكرانية على ضفة وسلطات موالية لروسيا على الضفة الثانية.



واعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا تسببت بإحدى أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن العالم سيجد العشرات من البلدات والقرى تواجه مشاكل في مياه الشرب والوصول إلى إمدادات مياه الري، واصفًا الفعل الذي تنسب كييف مسؤوليته إلى روسيا بأنه جريمة ضد الإنسانية وإبادة بيئية.