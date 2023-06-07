إلغاء لقاءات البابا فرنسيس مع الجمهور حتى 18 حزيران

أُلغيت كل لقاءات البابا فرنسيس مع الجمهور حتى 18 حزيران، حسبما قال المكتب الإعلامي بالفاتيكان لوكالة فرانس برس الأربعاء، فيما يخضع الحبر الأعظم لعملية معالجة فتق في البطن في مستشفى في روما.



وقال المكتب الإعلامي "عُلّقت احترازيًا جميع اللقاءات مع الجمهور حتى 18 حزيران".